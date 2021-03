Alphonso Davies nuovo ambasciatore ONU per i rifugiati: "Dove sarei se fossi rimasto in Ghana?"

Alphonso Davies è stato nominato oggi ambasciatore dell'Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) delle Nazioni Unite. L'esterno sinistro del Bayern Monaco, 20 anni, è da sempre impegnato a sostenere l'azione del programma ONU a favore degli sfollati, circa 80 milioni in tutto il mondo.

Per il calciatore si tratta di un impegno profondo, che si lega alla propria storia. Nato in un campo profughi in Ghana, dove i suoi genitori si rifugiarono per scappare dalla guerra civile in Liberia, Davies si è trasferito in Canada con la sua famiglia all'età di 5 anni. È stato nel Paese nordamericano che ha cominciato a giocare a calcio: i Vancouver Whitecaps lo notarono, poi è arrivato il grande salto in Europa: "Voglio spiegare a tutti quanto sia importante aiutare i rifugiati. Non importa dove si trovino, hanno bisogno del nostro sostegno per sopravvivere, ma anche dell'accesso all'istruzione e allo sport. Dove sarei oggi, se fossi rimasto in nel campo profughi in Ghana?". Davies spera che qualcuno possa trarre vantaggio dalla sua esperienza. È il primo calciatore nominato ambasciatore dell'UNHCR: prima di lui, questo onore era stato conferito a personaggi famosi come Ben Stiller e Cate Blanchett