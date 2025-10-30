Ieri malore in campo per Nadir, il comunicato rassicurante dell'OM: "Funzioni vitali stabili"

Attimi di grande tensione ieri sera all’Orange Vélodrome, dove il giovane centrocampista dell’Olympique de Marseille, Bilal Nadir, è crollato improvvisamente a terra pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nella sfida di Ligue 1 contro l’Angers (2-2). Entrato al 76' al posto di Igor Paixão, il ventunenne si è accasciato sul terreno di gioco senza alcun contatto fisico, scatenando il panico tra compagni e avversari.

Immediatamente soccorso e messo in posizione laterale di sicurezza dai compagni, visibilmente sotto shock, Nadir è stato poi trasportato fuori dal campo in barella, sostituito da Pol Lirola. A fine partita, l’allenatore Roberto De Zerbi ha confermato la gravità del momento, ma ha voluto rassicurare: "Bilal ha perso conoscenza per un istante, è stato portato in ospedale per accertamenti. Siamo tutti preoccupati, ma speriamo non sia nulla di serio".

Poco fa, il club marsigliese ha diffuso un comunicato ufficiale con notizie incoraggianti: "Bilal Nadir non ha mai perso conoscenza e le sue funzioni vitali sono rimaste stabili. È stato trasferito in ospedale solo per precauzione e si trova attualmente sotto osservazione. Il suo stato di salute è buono". L’OM ha ringraziato il personale medico per la rapidità d’intervento e i tifosi per i tanti messaggi di sostegno. Nadir, che ha collezionato 9 presenze e 3 assist in questa stagione, resterà monitorato nelle prossime ore, ma il peggio sembra essere scongiurato.