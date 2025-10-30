Marsiglia, malore per Bilal Nadir. O'Riley rassicura: "Sta bene, è la cosa più importante"

Grande spavento per Bilal Nadir. Il giovane centrocampista dell’Olympique Marsiglia, colpito da un malore improvviso durante il match di Ligue 1 contro l’Angers (2-2) al Vélodrome, è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni sono ora rassicuranti. Entrato in campo al 70’, il ventunenne si è accasciato dieci minuti più tardi sotto gli occhi attoniti di compagni, avversari e pubblico. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, posizionandolo in sicurezza prima del trasporto fuori dal campo su una barella. Condotto poi all’ospedale di Marsiglia per una serie di controlli, Nadir è rimasto cosciente e ha mostrato segni di miglioramento già durante il tragitto verso gli spogliatoi.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, gli esami clinici non avrebbero evidenziato nulla di grave, anche se il club continuerà a monitorare la situazione per comprenderne le cause. La scena ha lasciato un segno visibile su compagni e tifosi, che hanno vissuto momenti di forte apprensione. "Sta bene. È la cosa più importante. È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto a terra, ma ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Gli auguriamo di riprendersi presto", ha dichiarato Matt O’Riley nel post-partita.

L’Olympique Marsiglia, rasserenato dalle buone notizie, attende ora di riabbracciare al più presto uno dei suoi giovani più promettenti, autore di un inizio di stagione incoraggiante.