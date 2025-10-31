Marsiglia, Nadir scrive su Instagram: "Sto meglio, sono fuori pericolo. Grazie del sostegno"

Momenti di grande apprensione mercoledì sera al Stade Vélodrome durante l’incontro di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Angers. Il giovane centrocampista Bilal Nadir si è improvvisamente accasciato sul campo, generando preoccupazione tra compagni e tifosi. Dopo lunghi minuti trascorsi con i medici in campo, il giocatore è stato trasportato in barella direttamente in ospedale, senza alcuna comunicazione immediata sul suo stato di salute.

Ieri, il club marsigliese ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che gli esami medici non avevano evidenziato problemi gravi e che il giocatore stava bene. Poco fa a parlare è stato lo stesso Nadir, attraverso una storia su Instagram, per rassicurare i tifosi e ringraziarli per il supporto ricevuto: "Ciao a tutti, torno da voi per rassicurarvi sul mio stato di salute che è stabile. Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi e il sostegno. Sono fuori pericolo e sto meglio. Dio sia lodato".

L’intervento del centrocampista ha permesso di stemperare la preoccupazione; ora potrà concentrarsi serenamente sul recupero, mentre la squadra di De Zerbi può tirare un sospiro di sollievo dopo questo momento di forte tensione che aveva colpito tutti. Nadir potrà gradualmente riprendere gli allenamenti, monitorato dallo staff medico del club, con l’obiettivo di tornare in campo senza rischi.