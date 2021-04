Ancelotti difende il pupillo James: "Con lui al top abbiamo tante soluzioni, è qui per questo"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dalla partita contro il Brighton. Il tecnico italiano è tornato a difendere James Rodriguez, il cui rendimento altalenante non sta convincendo molto i tifosi dei Toffees: "Quando James è in forma, abbiamo più soluzioni in attacco, abbiamo più possibilità di segnare. Contro il Crystal Palace abbiamo creato di più fino a quando ha giocato al 100%. Lo abbiamo ingaggiato per questo motivo: è un giocatore che ha visione di gioco e fornisce assist. Quando James è in forma, abbiamo sempre più opportunità di segnare. Come sta? Penso che le sue condizioni fisiche siano buone. È difficile dire se sia al 100% , ma lo vedo bene ogni giorno in allenamento. Le sue condizioni sono buone e sta lavorando per migliorare".