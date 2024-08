Ufficiale Anche Mazraoui sbarca al Man United: "Sensazione incredibile, ruolo importante di Ten Hag"

Con le visite mediche svolte a braccetto con De Ligt nella giornata di ieri, si attendeva solo l'annuncio ufficiale e finalmente è arrivato. Noussair Mazraoui ha lasciato una volta per tutte il Bayern Monaco per approdare in Premier League e legarsi al Manchester United. Il terzino destro classe '97 è il rimpiazzo automatico di Wan-Bissaka, trasferitosi al West Ham.

Il comunicato ufficiale. "Il Manchester United è lieto di confermare che Noussair Mazraoui si è unito al club, previa registrazione. Il giocatore di nazionalità marocchina ha firmato un contratto fino al giugno 2028, con l'opzione di prolungamento per un ulteriore anno", proseguendo brevemente sulla carriera del terzino marocchino. "Mazraoui, 26 anni, ha vinto quattro campionati, tre con l'Ajax e uno con il Bayern Monaco. Il terzino ha collezionato 28 presenze per il suo Paese ed è stato parte integrante della squadra che ha raggiunto la semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2022".

Le prime parole del neo arrivato. "È una sensazione incredibile essere un giocatore del Manchester United e non vedo l'ora di scendere in campo a Old Trafford con la maglia rossa. So che sto entrando a far parte del club in un momento emozionante; tutti quelli con cui ho parlato hanno la stessa ambizione di vincere trofei insieme e sento la determinazione a raggiungere questo obiettivo".

Su cosa l'abbia spinto a firmare per i Red Devils: "Erik ten Hag ha avuto un ruolo importante nella mia crescita come giocatore, quindi è emozionante ritrovarsi con lui quando entrerò negli anni migliori della mia carriera. So cosa si aspetta dai suoi giocatori e darò il massimo per aiutare il gruppo ad avere successo".