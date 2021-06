Napoli, presto un incontro De Laurentiis-Spalletti: sul tavolo Senesi, Emerson e Sabaly

Dopo l'ufficialità, la programmazione. In questi giorni, nella sede della Filmauro a Roma, è previsto un incontro fra il presidente del Napoli, Giuntoli, Chiavelli e il neo tecnico Luciano Spalletti per fare il punto sulla prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, saranno diversi i punti di mercato che verranno toccati. In entrata piacciono Marcos Senesi del Feyenoord, Emerson Palmieri del Chelsea e Youssouf Sabaly del Bordeaux.