Andrè Silva verso il Lipsia, l'Eintracht ha già il sostituto: in arrivo Borré dal River

vedi letture

La quasi certa cessione di André Silva al Lipsia costringe l'Eintracht Francoforte a cercare immediatamente un sostituto dell'attaccante portoghese. E il club tedesco sembra averlo già trovato: come riporta Sky Sports DE, dal River arriverà in Germania il 25enne colombiano Santos Borré. Il giocatore ha il contratto in scadenza con i Millionarios e avrebbe già trovato un accordo per cinque anni.