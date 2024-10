Ufficiale Aniello Parisi saluta ancora l'Italia per Malta: è il nuovo allenatore dello Zabbar St. Patrick

In Italia si è fatto conoscere nel giro delle giovanili di Rende, Crotone, Roma e in ultima battuta nell'U17 del Torino, anche se di esperienze all'estero ne ha messe a segno tra lo Swift Hesperange in Lussemburgo e il Sint-Truiden (da vice-allenatore) in Belgio. Adesso però per Aniello Parisi è arrivato il momento di ributtarsi nella mischia e infatti è volato a Malta per firmare un nuovo contratto da tecnico e accomodarsi sulla panchina dello Zabbar St. Patrick.

Va a sostituire il tecnico portoghese João Pedro de Oliveira Janeiro, il cui contratto è stato risolto consensualmente. Lo Zabbar è attualmente in fondo alla classifica della 360Sports Malta Premier, avendo raccolto solo 4 punti tra il successo per 2-0 sul Balzan e il pari ricavato dal match concluso 3-3 con i Naxxar Lions.

Il comunicato

"Aniello Parisi, 51 anni, proveniente da Napoli, è stato nominato nuovo allenatore senior.

Dopo un accurato processo di selezione, mister Parisi è emerso come il candidato ideale per prendere il controllo della squadra e condurrà il suo primo allenamento lunedì prossimo".