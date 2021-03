Antalyaspor, Podolski annuncia l’addio: “A fine stagione vado via. Qui si gioca col 6-3-1”

Lukas Podolski non è felice della sua avventura con la maglia dell’Antalyaspor in Turchia, tanto da aver già annunciato l’addio a fine stagione lamentandosi anche del gioco troppo difensivo praticato dal club: “Posso dire già ora che in estate, dopo la fine del mio contratto, andrò via anche se ho intenzione di continuare a giocare. - spiega a Fanatik il classe ‘85 che da dicembre non trova più molto spazio in squadra – Non so perché sia finito ai margini, credo che manchi la comunicazione e poi qui si sta giocando quasi sempre un 6-3-1”.