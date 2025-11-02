Arda Guler giocatore chiave per Xabi Alonso. E il Fenerbahçe guadagna altri 2 milioni

Xabi Alonso fa felice il Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Fanatik, è scattata una clausola del contratto stipulato fra il club turco e il Real Madrid per il trasferimento di Arda Guler. Il trequartista sta giocando con continuità e ha raggiunto le 75 presenze con i blancos. Questo significa che al club di Istanbul andranno ulteriori 2 milioni.

Nell'accordo ci sono altri due traguardi, quello delle 100 e delle 125 partite. E in ognuno di essi il Real Madrid dovrà versare ulteriori 2 milioni. Trasferitosi in Spagna nel 2023 per 26 milioni, Arda Guler in questo inizio stagione ha raccolto 14 presenze, con 3 reti segnate e 5 assist.