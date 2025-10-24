Xabi Alonso sta plasmando Guler a sua immagine: il turco è imprescindibile nel Real

Da giocatore, Xabi Alonso era due centrocampisti in uno: visione e precisione da regista, ma anche capacità di recupero e sacrificio da mediano. Ora, da allenatore del Real Madrid, sta plasmando un calciatore che incarna la stessa fusione tra talento e lavoro: Arda Guler.

La fiducia del tecnico basco nei confronti del turco è emersa fin dai primi giorni. Già nel Mondiale per Club aveva mostrato la sua predilezione per il giovane talento e questo inizio di stagione ne è la conferma. Güler, sottolinea As, è il sesto giocatore più impiegato della rosa (817 minuti), primo assist-man con cinque passaggi decisivi e terzo miglior marcatore con tre gol.

Nella sfida di Champions contro la Juventus, pur non andando a segno, ha mostrato il suo lato "da Xabi Alonso": dieci palloni recuperati, più di chiunque altro in campo, superando persino Tchouameni. A ciò ha aggiunto una prestazione di grande qualità: 96 tocchi, 69 passaggi riusciti su 71 (97%), sette occasioni create e un Bernabéu in piedi ad applaudirlo al momento della sostituzione.

Il suo ruolo in questo Real è ormai imprescindibile. Domenica, nel Clasico contro il Barcellona, è impensabile un undici titolare senza il suo nome. La concorrenza di Mastantuono, pagato oltre 60 milioni, non lo ha intimidito: Güler è cresciuto anche fisicamente, guadagnando circa dieci chili di massa muscolare, e oggi è più completo che mai. "Con lui abbiamo più dinamismo e senso nel gioco", ha dichiarato Xabi Alonso. E Güler, riconoscente, ha detto: "Mi sento importante. Xabi mi dà fiducia e mi chiede di creare, di dare ritmo. Posso fare il 10 o l’8, mi adatto". A soli 20 anni, sta diventando il nuovo cervello del Real Madrid - l’erede del suo stesso allenatore.