Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid per anni"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Rispetto alla scorsa stagione, finalmente Arda Guler sta sbocciando come il talento che il Real Madrid si è assicurato due anni fa per 26 milioni dal Fenerbahce. La sua crescita questa stagione è visibile a occhio nudo, oltre all'ammontare di minuti superiore. E c'è chi si è mosso per commentare cosa stia facendo il talento turco, tra l'altro una leggenda in casa Blanca come Toni Kroos: "Sono felice che quest’anno stia avendo molti più minuti per la prima volta, perché se li merita per la sua qualità calcistica ed è un ragazzo su cui possiamo contare per il futuro", ha spiegato in un'intervista a Sport1.

Alla domanda se Güler possa diventare il suo erede al Santiago Bernabeu, però, l’ex centrocampista del Real Madrid ha chiarito: "Arda è anche un giocatore diverso da me. La sua posizione è molto più offensiva della mia, quindi non si tratta affatto del mio successore. Ma in generale sono contento, perché è un bravo ragazzo. Ho giocato con lui. Ha un tocco molto delicato, che ha già saputo usare con grande efficacia al Real Madrid in questa stagione", ha aggiunto l'ex internazionale tedesco.

E ha concluso: "Per questo spero che continui ad avere minuti di gioco regolari, perché è l’unico modo per migliorare. Sono sicuro che così potrà lasciare il segno nel Real Madrid per molti anni", l'elogio finale di Kroos per Arda Guler.

