Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento"

Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:26Calcio estero
Michele Pavese

Toni Kroos non le manda a dire. Ritiratosi dal calcio giocato nel 2024, il centrocampista tedesco continua a commentare regolarmente tutto ciò che capita sui campi da gioco e non solo. Giovedì scorso è stato ospite di Cadena SER, dove ha parlato di Arda Guler, giovane talento turco del Real Madrid ritenuto da alcuni addetti ai lavori suo erede.

Secondo l'ex giocatore del Bayern Monaco non è così: "È un giocatore completamente diverso da me. Ha caratteristiche decisamente più offensive, quindi non può essere considerato il mio successore. Sono felice che stia avendo più spazio quest’anno, perché lo merita sul campo ed è un giocatore su cui si può contare in futuro". Un giudizio netto, ma accompagnato da parole di stima. Kroos poi parla più approfonditamente delle qualità di Guler: "Ha un tocco di palla eccezionale, lo sta dimostrando con grande efficacia in questa stagione. Sono contento, è un bravo ragazzo e ho avuto la fortuna di giocare con lui. Sono certo che scriverà pagine importanti nella storia del Real Madrid per molti anni".

Parole che di certo faranno piacere al giovane turco, confermando la fiducia e l’ammirazione di una leggenda dei Blancos nei confronti del talento emergente della squadra di Xabi Alonso.

Articoli correlati
Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid... Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid per anni"
Il Bayern vola, l'ex Kroos vede una Bundesliga già ipotecata: "Che noia... " Il Bayern vola, l'ex Kroos vede una Bundesliga già ipotecata: "Che noia... "
Kroos si interroga su Flick: "Perché Eric Garcia? Araujo è meglio. E Iñigo Martinez... Kroos si interroga su Flick: "Perché Eric Garcia? Araujo è meglio. E Iñigo Martinez manca"
Altre notizie Calcio estero
Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento" Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento"
"Stop diplomatico" con la Francia qualificata? Dubbi sul problema alla caviglia di... "Stop diplomatico" con la Francia qualificata? Dubbi sul problema alla caviglia di Mbappé
Liverpool, una commissione indipendente giudica regolare il gol annullato a van Dijk... Liverpool, una commissione indipendente giudica regolare il gol annullato a van Dijk col City
Barcellona, su ter Stegen c'è il Besiktas: opzione da valutare per giocare il Mondiale... Barcellona, su ter Stegen c'è il Besiktas: opzione da valutare per giocare il Mondiale
Bayern su Grimaldo, il Bayer fa muro. Si prospetta un nuovo braccio di ferro come... Bayern su Grimaldo, il Bayer fa muro. Si prospetta un nuovo braccio di ferro come per Tah
Unai Simon: "Finalissima in Qatar? Non capisco il motivo, i tifosi devono essere... Unai Simon: "Finalissima in Qatar? Non capisco il motivo, i tifosi devono essere la priorità"
Da Bellingham ad Adeyemi, tutti contro Kovac: il Borussia Dortmund è una polveriera... Da Bellingham ad Adeyemi, tutti contro Kovac: il Borussia Dortmund è una polveriera
Celtic, accelerata per la panchina: Wilfried Nancy ottiene il via libera per trattare... Celtic, accelerata per la panchina: Wilfried Nancy ottiene il via libera per trattare
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 "Stop diplomatico" con la Francia qualificata? Dubbi sul problema alla caviglia di Mbappé
3 15 novembre 1998, la resa dei conti fra Zeman e la Juve. La Roma vince due a zero
4 D'Amico: "Grave non andare 12 anni ai Mondiali, servono regole per tutelare la Nazionale"
5 Gautieri: "Napoli, tieniti stretto Conte! Senza di lui altro che Scudetto, Inter e Milan più forti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis sull'Italia: "Gattuso è uno cocciuto, ce la dovrebbe fare per il Mondiale"
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: la Croazia è la 30esima a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.2 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
Immagine top news n.3 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.4 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.5 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.6 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.7 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Delio Rossi: "Alla Fiorentina servono soluzioni, non colpevoli. Va affrontata la realtà"
Immagine news Serie A n.2 Maxime Lopez: "De Zerbi intrigato dall'OM già al Sassuolo. Sì, mi voleva il Barça"
Immagine news Serie A n.3 D'Amico: "Grave non andare 12 anni ai Mondiali, servono regole per tutelare la Nazionale"
Immagine news Serie A n.4 Gautieri: "Napoli, tieniti stretto Conte! Senza di lui altro che Scudetto, Inter e Milan più forti"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Marotta: "Il settore giovanile è una palestra di vita, il nostro obbligo è educare i tesserati"
Immagine news Serie A n.6 Maspero: "Pioli non ha tutte le colpe della crisi viola. Non può correre per i suoi giocatori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Calò bomber inatteso: "Alvini mi chiede cose diverse rispetto al passato"
Immagine news Serie B n.2 Bari per il sociale, una delegazione ha fatto visita alla casa-alloggio "Raggio di Sole"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Merola: "Non c'è una data per il mio rientro. Faremo tutto il possibile per salvarci"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"
Immagine news Serie B n.5 Samp, ancora problemi per Ferrari: risentimento muscolare. Sarà valutato in questi giorni
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Wisniewski non sarebbe felice della situazione. A gennaio potrebbe partire
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, poco spazio per Dalle Mura: a gennaio può partire. C'è la Salernitana
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata bianca
Immagine news Serie C n.3 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. Il Centro Coordinamento Clubs: "Presentato ricorso al TAR"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: rimonta vincente del Campobasso. Ok l’Arezzo
Immagine news Serie C n.5 Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la cessione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?