Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento"

Toni Kroos non le manda a dire. Ritiratosi dal calcio giocato nel 2024, il centrocampista tedesco continua a commentare regolarmente tutto ciò che capita sui campi da gioco e non solo. Giovedì scorso è stato ospite di Cadena SER, dove ha parlato di Arda Guler, giovane talento turco del Real Madrid ritenuto da alcuni addetti ai lavori suo erede.

Secondo l'ex giocatore del Bayern Monaco non è così: "È un giocatore completamente diverso da me. Ha caratteristiche decisamente più offensive, quindi non può essere considerato il mio successore. Sono felice che stia avendo più spazio quest’anno, perché lo merita sul campo ed è un giocatore su cui si può contare in futuro". Un giudizio netto, ma accompagnato da parole di stima. Kroos poi parla più approfonditamente delle qualità di Guler: "Ha un tocco di palla eccezionale, lo sta dimostrando con grande efficacia in questa stagione. Sono contento, è un bravo ragazzo e ho avuto la fortuna di giocare con lui. Sono certo che scriverà pagine importanti nella storia del Real Madrid per molti anni".

Parole che di certo faranno piacere al giovane turco, confermando la fiducia e l’ammirazione di una leggenda dei Blancos nei confronti del talento emergente della squadra di Xabi Alonso.