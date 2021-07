Argentina, Scaloni: "Non è stato facile ma abbiamo vinto. Dedico la vittoria a mia madre"

Lionel Scaloni, tecnico dell'Argentina, ha commentato la vittoria in finale di Copa America contro il Brasile: "È stata una Copa America diverse e molto complicata. Non è stato facile vincere ma ci siamo riusciti. Dal momento che sono diventato allenatore pensavo a questo momento. E' un titolo importante, che dedichiamo alla gente che soffre. La mia vita come allenatore non cambierà, quella dei miei calciatori invece si. Da oggi ci sarà un prima e un dopo questo trofeo. Dedico la vittoria a mia madre, in questo periodo non sta bene".