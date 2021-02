Arsenal, Arteta: "Col Benfica è una finale. Mi piace avere la pressione della vittoria"

In vista di Arsenal-Benfica (andata 1-1 n.d.r) che si giocherà domani a Roma, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League dopo l'1-1 dell'andata, Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa: "Thomas Partey potrebbe tornare a disposizione, offi faremo un test di prova e potrebbe essere convocato. Holding non ci sarà perché ha avuto una commozione cerebrale e deve seguire i protocolli".

Cosa ne pensa della comunicazione del primo ministro Johnson a proposito del ritorno dei tifosi allo stadio?

"Non vedo l'ora di riaverli con noi. Tutti i giocatori hanno un disperato bisogno di rivederli. L'energia e la passione che trasmettono è un qualcosa che ci manca davvero".

I risultati in campionato non stanno andando bene, cosa si aspetta da domani?

"La pressione di essere un allenatore la sento sempre, come tutti. Ogni volta che giochi in una competizione in cui puoi essere eliminato, conosci le conseguenze. All'Arsenal vai in campo per vincere, quindi dobbiamo giocare ogni partita come fosse una finale, come domani. È molto meglio avere la pressione di vincere che di non perdere. Mi piace la pressione della vittoria. Domani per noi è una finale perché ci dà una possibilità per arrivare in Champions. I numeri non ci condannano in campionato, ma dovremmo impegnarci tantissimo per arrivare almeno quarti. È una partita importante sia per il risultato che per la fiducia".