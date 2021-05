Arsenal, Arteta e l'elogio per Kane: "Il calcio inglese deve essere orgoglioso di lui"

La notizia che scuote l'Inghilterra è quella che riguarda Harry Kane e la sua voglia di lasciare il Tottenham. Di questo ne ha parlato anche il manager dell'Arsenal Mikel Arteta intervenuto in conferenza stampa: "Penso che il calcio inglese debba essere così orgoglioso di avere qualcuno con il suo talento, con la sua qualità e anche con la sua costanza. Penso che quello che è stato in grado di fare negli anni in questo campionato è incredibile. La Nazionale ha qualcuno a cui appoggiarsi e ti dà l'opportunità di competere contro qualsiasi squadra perché sai che può vincere la partita da solo in qualsiasi momento"

L'Arsenal cercherà di acquistare Harry Kane?

"Non so se lascerà il Tottenham. È ancora un giocatore degli Spurs"

È amareggiato del fatto che l'Arsenal non ha il potere finanziario di acquistare un giocatore come Kane quando si rende disponibile?

"Non lo so, ci sono troppi se e troppi ma. Se vuole andare via dal Tottenham cercherà di prendere la miglior decisione per se stesso".