Arsenal, Arteta: "Grande chimica di squadra, Aubameyang ci serve al meglio"

Il manager spagnolo dell’Arsenal Mikel Arteta è soddisfatto dopo il 3-0 al Newcastle nel monday night di Premier League: “Nel complesso sono davvero felice: la prestazione collettiva e individuale è stata molto positiva, solida e convincente fin dal primo minuto. Ci è voluto un po' più di quanto mi aspettassi per segnare il primo gol, ma mi piace la coesione e il ritmo con il quale abbiamo giocato. Ho chiesto alla squadra di attaccare meglio, di avere più opzioni in area, ma senza perdere l’equilibrio necessario per controllare i buoni giocatori che il Newcastle ha in attacco. Aubameyang aveva bisogno di segnare questa doppietta per riprendere fiducia. Ci serve al meglio. I più giovani stanno giocando bene perché i più esperti li aiutano sempre. Mi piace molto la chimica che si è creata”.