Arsenal, Arteta: "I risultati sono l'unica cosa che conta. Dobbiamo guadagnarci la semifinale"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga dopo l'1-1 dell'andata: "Abbiamo la possibilità di entrare in semifinale in una competizione europea, esattamente dove dovrebbe essere sempre questo club. Ma dobbiamo guadagnarcela. I risultati aiutano a convincere tutti che stiamo andando nella direzione giusta. L'unica cosa che conta sono i risultati. Noi sappiamo come stiamo lavorando, ma all'esterno sono l'unica cosa importante".