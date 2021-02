Arsenal, Arteta: "Il City è una squadra fantastica. Deluso dal risultato"

Mikel Artita, tecnico dell'Arsenal, ha commentato la sconfitta rimediata in casa contro il Manchester City: "Loro sono una squadra fantastica. Abbiamo giocato bene ma non è importante. L'avevamo preparata per vincerla e sono deluso dal risultato. Abbiamo concesso subito un gol, poi siamo migliorati. Ci è mancata la qualità per fare gol".