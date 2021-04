Arsenal, Arteta: "Nel primo tempo non siamo stati noi. Abbiamo possibilità di passare"

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la sconfitta in casa del Villarreal: "Non volevamo venire qui e perdere, ma, per come si è sviluppato il gioco, devi accettare il risultato. Se avessimo dovuto perdere questo è probabilmente il miglior risultato che potevamo avere. Sono stati due tempi diversi. Abbiamo iniziato a essere noi nella ripresa mentre nel primo tempo ci sono stati tanti momenti in cui non lo eravamo. Abbiamo iniziato a inseguire e non eravamo precisi con il pallone, non avevamo abbastanza controllo del gioco. Non abbiamo creato occasioni ma nella ripresa è stato completamente diverso. Abbiamo avuto una grande occasione con Aubameyang nel finale per pareggiare la partita. Sono fiducioso che avremo una possibilità di vincere e passare il turno".