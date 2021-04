Arsenal, Arteta: "Prestazione inaccettabile, non ci sono scuse quando giochiamo così"

Le parole di Arteta dopo Arsenal-Liverpool 0-3.

Mastica amaro Mikel Arteta dopo lo 0-3 incassato contro il Liverpool. Queste le dichiarazioni rilasciate a fine gara dal tecnico dell’Arsenal: “Non ho molto da dire. Credo che sia inaccettabile giocare così per il club che si rappresenta e per i tifosi che ci sostengono. Siamo molto dispiaciuti, queste prestazioni non devono accadere. Sono io che mando in campo la squadra, quindi mi assumo la responsabilità di una prestazione di livello decisamente inferiore a quella dell’avversario. Abbiamo avuto 5/6 defezioni, ma non voglio trovare alcun tipo di alibi: il nostro standard di rendimento può essere decisamente migliore rispetto a quello di stasera. Capisco la delusione dei tifosi: il primo ad essere deluso sono io”.