Arsenal, Arteta su Aubameyang: "La sua assenza è un problema, spero si risolva tutto"

vedi letture

Nel corso della conferenza pre-gara, il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato della possibile assenza di Aubameyang: "Ovviamente è un problema perché è un grande attaccante, uno che segna tanti gol ed è il nostro capitano. E' un giocatore davvero importante per la squadra. Ma dobbiamo rispettare i tempi, vediamo: non ho informazioni sufficienti per vedere come stanno evolvendo le cose e spero che le cose vadano nella giusta direzione".