Arsenal, Arteta valuta la cessione di Leno: ma solo in caso di sostituto all'altezza

Possibili cambiamenti in casa Arsenal. Dopo una stagione deludente, i Gunners potrebbero effettuare diverse operazioni di mercato per rinforzare la rosa. Fra gli elementi in partenza ci potrebbe essere anche Bernd Leno. Secondo quanto riporta il Mirror, Mikel Arteta avrebbe messo sul mercato anche il portiere tedesco nel caso in cui arrivasse un sostituto all’altezza.