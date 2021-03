Arsenal, Arteta: "Vittoria meritata, ma dobbiamo gestire meglio il finale di gara"

L'Arsenal vince il derby contro il Tottenham grazie al primo gol in Premier League di Odegaard e al rigore conquistato da Lacazette, concedendosi il bis di vittorie a due giorni di distanza dall'hurrà contro l'Olympiakos:"Grande merito alla squadra per la vittoria di oggi, non era facile dopo due giorni dalla partita di Europa League giocare con questa intensità e a questo ritmo- ha spiegato in zona mista Mikel Arteta dopo la partita-. Andare sotto uno a zero nel match visto come stavamo giocando è stato molto frustrante, e soprattutto lo scenario peggiore per continuare a giocare contro un Tottenham che concede veramente poco. Abbiamo reagito molto bene, abbiamo mantenuto i nervi saldi, siamo riusciti a ribaltarla e credo che la vittoria sia meritata. Gli ultimi dieci minuti sono stati durissimi, dobbiamo crescere molto nella gestione del risultato perchè abbiamo sofferto tantissimo e rischiato anche di compromettere la vittoria nonostante avessimo un uomo in più".