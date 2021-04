Arsenal-Fulham, le pagelle: tante insufficienze nei Gunners, Areola e Reid eroici

vedi letture

Arsenal-Fulham 1-1

Marcatori: 59' Maja, 90+7' Nketiah

Arsenal

Ryan 6 - Spettatore non pagante fino al rigore, imprendibile.

Bellerin 5 - Non crossa, non si sovrappone, non fa nulla se non un inserimento nel secondo tempo. Troppo poco per lui.

Dal 68' Pepe 5,5 - Tocca tanti palloni, ma oggi la precisione non c'è.

Holding 5,5 - Un po' troppo ingenuo sull'imbeccata che porta al rigore per il Fulham, e che rovina una prestazione di ordinaria amministrazione.

Gabriel 5,5 - Stesso discorso fatto per Holding, quell'unica sbavatura rovina la sua prestazione.

Xhaka 5 - In un ruolo non suo non sa assolutamente cosa fare. E, difatti, non si vede mai.

Elneny 6 - In realtà non demerita, recuperando diversi palloni soprattutto nel primo tempo.

Dal 68' Thomas 5 - Tocca pochissimi palloni, e assiste alla partita da spettatore.



Ceballos 6,5 - Non demerita, per niente: aveva anche segnato un gol, annullato per millimetri.

Saka 5,5 - La generosità non gli manca, ma la precisione oggi non c'è.



Smith Rove 4,5 - Non fa assolutamente nulla per rendersi pericoloso quest'oggi. Un fantasma per larghi tratti del match.

Martinelli 6 - Ci mette tantissima buona volontà, ma la fortuna oggi proprio non lo assiste.

Lacazette 5,5 - Non è davvero nella giornata giusta oggi, si fa anche male nel secondo tempo ed esce senza aver mai inciso.

Dal 70' Nketiah 6,5 - Salva i suoi compagni con il più classico dei gol di rapina, ma senza brillare ulteriormente.

Fulham

Areola 7 - Miracoloso in un paio di occasioni nel primo tempo, soprattutto su Martinelli. Nel secondo tempo, poi, blocca tutto ciò che passa e sul gol non ha colpe.

Aina 7 - Conquista il rigore del vantaggio ospite, con grande tempo d'inserimento.

Andersen 6 - Lotta anche in maniera sporca, facendo a sportellate con Lacazette.



Aarabioyo 6,5 - Ottimo lavoro sui trequartisti avversari, lavora bene in anticipo.

Robinson 5,5 - Un po' troppo timido, patisce spesso la frizzantezza di Saka.

Cavaleiro 5 - Evanescente, tocca pochissimi palloni e non entra mai nelle azioni pericolose dei suoi, che già di per sé sono poche.

Dall'83' Bryan sv -

Anguissa 6,5 - Gran filtro in mediana, lotta per sei e chiude spesso gli avversari.

Lemina 6,5 - Ha il merito di conquistare il rigore dello 0-1, riscattando così una partita anonima.

Lookman 5 - Stesso discorso fatto per Cavaleiro, inesistente in sovrapposizione.

Dal 70' Reed 6,5 - Ottimo in fase di anticipo e contrasto.

Maja 7 - Segna con una freddezza incredibile il rigore che dà il vantaggio ai suoi. Sempre frizzante nell'area avversaria.

Dal 77' Loftus-Cheek sv -

Reid 7,5 - Fa tutto quello che si possa pensare di fare, ed anche di più: corre, pressa, lotta e conclude.