Arsenal, Leno: "Possiamo salvare la stagione. Stasera sarà partita molto importante"

Prima del match contro lo Slavia Praga, il portiere dell'Arsenal Bernd Leno ha parlato ai microfoni di BT Sport: "Sono una squadra molto pericolosa in casa ma l'1-1 dell'andata è anche un risultato pericoloso per loro. Con un gol sarebbero in grossi guai. E' una partita incredibilmente importante per noi, sappiamo di avere la possibilità di vincere un trofeo e andare in Champions League. Possiamo salvare la stagione".