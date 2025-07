Ufficiale Arsenal, Norgaard rinforza il centrocampo di Arteta dopo 196 presenze col Brentford

Christian Norgaard è un nuovo giocatore dell'Arsenal, che ha ufficializzato il suo arrivo sul proprio sito ufficiale con il seguente comunicato: "Siamo entusiasti di annunciare che il nazionale danese Christian Nørgaard si è unito al club. Il centrocampista 31enne arriva dal Brentford, dove ha collezionato 196 presenze in tutte le competizioni, di cui 122 in Premier League, segnando 13 gol e fornendo 18 assist.

Christian ha iniziato la sua carriera in patria con il Lyngby, crescendo nella loro accademia giovanile e debuttando in prima squadra a 17 anni. Ha poi avuto una breve esperienza in Germania con l'Amburgo a 18 anni, prima di tornare in Danimarca nell'agosto 2013 per unirsi al Brøndby, club della Superliga. Durante i suoi cinque anni al Brøndby, Christian è diventato un giocatore influente, mostrando le sue innate capacità di leadership. È stato votato Giocatore dell'Anno nel 2017 e ha anche aiutato la squadra a sollevare la Coppa di Danimarca nel 2017/18. Con il Brøndby, ha totalizzato 147 presenze in tutte le competizioni, segnando 12 gol e fornendo 9 assist.

Christian si è trasferito in Italia nel luglio 2018, firmando per la Fiorentina in Serie A, dove ha trascorso una stagione prima di unirsi al Brentford nel maggio 2019. Durante le sue sei stagioni con i Bees, Christian ha costantemente mostrato la sua forza e le sue qualità a centrocampo, giocando un ruolo fondamentale in uno dei periodi di maggior successo nella storia del Brentford, inclusa la promozione in Premier League dopo 74 anni di assenza dalla massima serie. Christian è diventato capitano prima della stagione 2023/24 e ha concluso la scorsa stagione con il suo più alto numero di gol in una singola annata, con sei reti dal suo ruolo di centrocampista difensivo. Dopo aver rappresentato la Danimarca a livello giovanile, Christian ha debuttato in nazionale maggiore in un pareggio 0-0 contro l'Inghilterra nel settembre 2020 e da allora ha collezionato 35 presenze con il suo paese".