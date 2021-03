Arsenal, occhi in Francia: piace Amavi dell'Olympique Marsiglia. E' in scadenza di contratto

Continua la ricerca di nuovi elementi per la rinnovazione della prima squadra da parte dell’Arsenal. L’ultima idea, per quanto riguarda la difesa, ha visto arrivare le attenzioni dei Gunners in Francia per Jordan Amavi, esterno mancino dell’Olympique Marsiglia.

Il terzino franco-togolese classe 1994 è in scadenza di contratto con l’OM nel prossimo giugno.