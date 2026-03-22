Arsenal, primo trofeo sfumato. Colpa di Kepa titolare, ma Arteta lo difende: "Lo rifarei"

Kepa Arrizabalaga l'ha combinata grossa. Il vice Raya, premiato titolare questa sera in finale di Carabao Cup contro il Manchester City, ha "tradito" l'Arsenal con un intervento totalmente a farfalle. Nel tentativo di impossessarsi di una palla su traversone di Cherki, il portiere dei Gunners ha perso il contatto con la sfera e l'ha praticamente regalata ad O'Reilly, pronto per il tap-in più semplice della storia che ha anticipato il 2-0 finale degli sky blues.

KEPA FUMBLES IT AND NICO O'REILLY BREAKS THE DEADLOCK VS. ARSENAL! pic.twitter.com/CY8icfIAxn — ESPN FC (@ESPNFC) March 22, 2026

Uscita che ha provocato un blackout totale nei giocatori dell'Arsenal, increduli per il gol concesso al Manchester City all'ora di gioco. Al triplice fischio il trofeo di Carabao Cup è stato assegnato ai diretti rivali, mentre il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha difeso Kepa ai microfoni di Sky Sports UK: "Lo rifarei (schierarlo titolare, ndr). Meritava di giocare questa partita ed è stato fenomenale per noi. Gli errori fanno parte del calcio e chiunque può commetterne".

Intervenuto a 5 Live, invece, l'allenatore dell'Arsenal ha risposto ad un'altra domanda in merito alla scelta di Kepa, finito nel mirino della stampa per lo strafalcione in finale a Wembley. "Se mi sia pentito di averlo schierato dall'inizio? Ho preso una decisione prima della partita basandomi su ciò che ha fatto durante tutta la stagione, sul fatto che ha giocato in questa competizione e ci ha aiutato a essere dove siamo oggi. Sarebbe stato molto ingiusto sceglierne un altro", ha dichiarato con fermezza Arteta in chiusura.

Ciò non toglie che dall'errore da matita blu di Kepa sia nato il gol del vantaggio del Manchester City, mettendo nei guai l'Arsenal poi sconfitto. E il primo trofeo stagionale è così sfumato.