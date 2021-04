Arsenal-Slavia Praga 1-1, le pagelle: Pepè spacca la partita. Holeš eroe per una sera

ARSENAL-SLAVIA PRAGA 1-1

Marcatori: 86' Pepè (A), 93' Holes (S)

ARSENAL

Leno 6,5 - Mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa salva su Boril e Provod, con l'aiuto del palo, prima di arrendersi al colpo di testa di Holes.

Bellerin 6 - Fascia di capitano al braccio, gioca una partita ordinata spingendo con moderazione.

Holding 6 - Regista aggiunto, imposta con discreti risultati e va a colpire nell'area avversaria sfiorando il gol di testa.

Gabriel 6 - Delega a Holding i compiti in fase di impostazione, dedicandosi alle coperture. Provvidenziale quella su Olayinka.

Cedric 5 - Impreciso al momento di crossare, distratto nelle diagonali difensive. Si perde Holes che schiaccia di testa per il pareggio.

Partey 5 - Gestisce molto male il possesso perdendo tanti palloni pericolosi. Disastroso nella costruzione. (78' Elneny sv)

Xhaka 5,5 - Recuperato in extremis, assicura il solito filtro davanti alla difesa e un paio di lanci in verticale. Troppo poco.

Saka 6 - Punta sempre l'uomo creando superiorità numerica con le sue accelerazioni. Si divora un gol ma a gioco fermo. (Pepè 6,5 - Spacca la partita con le sue iniziative, sbloccando il risultato con un tocco morbido).

Smith Rowe 5,5 - Parte come trequartista centrale, scambiandosi spesso la posizione con Willian. Qualche buon cross e poco altro.

Willian 5,5 - Poco cercato dai compagni nel primo tempo. Cresce nella ripresa colpendo un palo su punizione, unico squillo della sua partita. (73' Martinelli 6 - Porta vivacità e un pizzico di sfrontatezza andando anche alla conclusione).

Lacazette 5 - Gioca per la squadra abbassandosi per partecipare alla manovra e aprire spazi. Sfortunato sulla traversa, poi si divora un gol. (78' Aubameyang 6 - Subito una buona occasione ma è poco cattivo sotto porta. Si riscatta mandando in porta Pepè).

SLAVIA PRAGA

Kolář 6 - Fin troppo disinvolto nello smistare con i piedi. Salvato dal palo sulla punizione di Willian, fa il suo dovere su Holding.

Bah 6 - Legge bene i movimenti di Willian e Smith Row, regge sulle incursioni di Cedric. Cerca di rendersi pericoloso in avanti.

Zima 5,5 - Marcatura a uomo su Lacazette che ricorda quelle di una volta. Una sola sbavatura, fatale, quando si fa bruciare in velocità da Pepè.

Holeš 7 - Riportato al centro della difesa per le tante assenze, evita rischi giocando semplice. Diventa l'eroe di Emirates con la sua capocciata vincente.

Boril 6,5 - Terzino di lotta e di governo, fa spiovere tanti cross verso il centro dell'area e non disdegna il tiro impegnando Leno.

Hromada 5,5 - Piazzato davanti alla difesa col compito di ripulire palloni, ci riesce solo in parte. (46' Sevcik 6 - Più spigliato del compagno, cestina una grande occasione spedendo sul fondo).

Dorley 5 - Schierato largo a destra, non riesce mai a cambiare passo. Perde un pallone sanguinoso, senza pagare dazio (69' Lingr 6- Si muove molto in verticale attaccando l'area avversaria).

Provod 7 - Sua la prima conclusione in porta della partita. Coraggio e personalità non gli mancano così come la qualità nell'ultimo passaggio.

Stanciu 5,5 - Talento inversamente proporzionale alla continuità. Non brilla ma si sacrifica per la squadra. (84' Masopust sv)

Olayinka 6 - Un po' ala sinistra e un po' seconda punta quando va a tagliare verso il centro. Impegna la difesa dei Gunners. (85' Traorè sv)

Sima 5,5 - Centravanti di movimento, non trova spazi per sprigionare la sua velocità in campo aperto. (69' Kuchta 6- Entra con un buon piglio andando subito al tiro).