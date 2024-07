Ufficiale Arzamendia torna in patria: dal Cadice va a giocare in Argentina nell'Estudiantes

Operazione romantica per Santiago Arzamendia, terzino paraguaiano ma nato in Argentina. E' di queste ore, infatti, l'ufficialità del suo passaggio dal Cadice all'Estudiantes.

Di seguito l'annuncio ufficiale del club argentino, con un post sui suoi canali social: "𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗔𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗮 è il nostro quarto volto nuovo, dopo aver acquisito l'80% dei suoi diritti economici dal giocatore, che ha firmato con il club fino al 31 dicembre 2027. Benvenuto su Pin ciao! 🇦🇹".