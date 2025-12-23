Coppa di Turchia, il rigore di Asensio non basta: il Fenerbahce cade, 2-1 del Besiktas

Nel corso della prima giornata di Coppa di Turchia, arriva un colpo di scena. Il Fenerbahce, staccato ben 10 punti dal Besiktas in classifica di campionato turco (Super Lig) riesce a riprendere gli avversari con un rigore dell'ex Real Madrid e PSG Asensio (su rigore trasformato), finché il 2-1 di Cerny (doppietta complessiva) in pieno recupero sancisce la sconfitta per i Canarini di Domenico Tedesco.

Non una gara da ricorda per Abraham (in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma), a secco e con un cartellino giallo sulla testa dal minuto 43. Tutti e 90 i minuti in campo e nel cuore della difesa del Besiktas invece per Djalo, ex Juventus. Presente dal primo minuto fino al termine del match anche Skriniar, ex Inter il cui futuro sembra essere legato al Fenerbahce, forte anche del contratto fino al 2029.

Coppa di Turchia, 1a giornata

I risultati di oggi

Kocaelispor - Erzurumspor 3-1

Konyaspor - Antalyaspor 1-0

Fenerbahce - Besiktas 1-2

Classifica Gruppo C

1. Rizespor 3 punti

2. Kocaelispor 3

3. Besiktas 3

4. Keciorengucu 0

5. Beyoglu 0

6. Fenerbahce 0

7. Erzurumspor 0

8. Gaziantep 0