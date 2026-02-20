Asensio, il "Picasso del calcio" che ha conquistato la Turchia: il Fenerbahce se lo gode

Marco Asensio sta vivendo un momento d’oro con il Fenerbahçe. Dopo essere arrivato dal Paris Saint-Germain nel settembre 2025 per circa 8,5 milioni di euro, il 30enne spagnolo ha rapidamente conquistato la Turchia con prestazioni eccezionali, guadagnandosi il soprannome di "Picasso del calcio" per la sua capacità di trasformare ogni azione in una vera opera d’arte.

In 28 partite complessive con il club, Asensio ha segnato 11 gol e fornito 8 assist, con un impatto concreto ogni 85 minuti circa. In 18 gare di Superliga turca, ha messo a referto 10 reti e 8 passaggi vincenti, dimostrando di essere un elemento imprescindibile per l’attacco dei granata gialloblu. La dirigenza del Fenerbahçe ha quindi tracciato una linea rossa: Asensio non è in vendita, indipendentemente dalle offerte, e resterà almeno un’altra stagione in Turchia, anche per facilitare la convocazione del giocatore nella nazionale spagnola per il Mondiale 2026, come evidenziato dal CT Luis de la Fuente.

L’importanza di Asensio è cresciuta ulteriormente dopo un mercato invernale complesso, in cui il Fenerbahçe ha perso diversi attaccanti come Jhon Durán, En Nesyri e Cenk Tosun, senza riuscire a rinforzare adeguatamente il reparto offensivo. Ora la squadra di Tedesco fa affidamento principalmente su Asensio e sul brasiliano Anderson Talisca per conquistare punti e risultati. Dai giornali turchi agli appassionati di calcio, Asensio viene celebrato non solo per i numeri ma anche per la classe, la visione di gioco e l’impatto creativo che porta sul campo, diventando uno dei protagonisti indiscussi della Superliga e il vero punto di riferimento del Fenerbahçe.