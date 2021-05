Aston Villa-Manchester Utd 1-3, le pagelle: Traoré illude, Pogba e Greenwood protagonisti

Aston Villa-Manchester United 1-3

Marcatori: 24' Traoré, 52' Bruno Fernandes, 56' Greenwood, 87' Cavani.

ASTON VILLA

Martinez 6 - Compie alcune parate importanti che tengono a galla l'Aston Villa per quasi un'ora di gioco. Nessuna responsabilità particolare sui gol anche se Greenwood lo buca sul suo palo.

Cash 5,5 - Qualche cavalcata interessante ma sulla fascia destra è Traoré che spadroneggia. Prova a mettere una pezza dove può, gli avversari però sono di una spanna superiori.

Konsa Ngoyo 6 - Ha un radar per intercettare i palloni nella propria area e si rende protagonista di alcuni interventi difensivi preziosi. Alla lunga però lo United riesce ad imporsi.

Mings 5,5 - Al pari del compagno di reparto, per lunghi tratti sembra poter contenere le bordate dei Red Devils ma si lascia superare da Greenwood in occasione del 2-1.

Targett 6 - Sfrutta la sua accelerazione per anticipare più volte gli attaccanti avversari con chiusure difensive ben costruite.

Luiz 5 - Macchia la sua prestazione con un'ingenuità difensiva che regala al Manchester United il pareggio dal dischetto. Dal 21' s.t.: Ramsey 6 - Mette in campo la giusta determinazione e regge bene il confronto con giocatori molto più esperti di lui.

McGinn 6 - Cerca di innescare le ripartenze dell'Aston Villa con alcuni lanci lunghi a beneficio dei compagni più veloci. Nel complesso a centrocampo fa il suo al cospetto di giocatori di grande livello.

Traoré 7 - Realizza un bellissimo gol che illude i Villans di poter fare l'impresa. Fornisce un apporto decisivo sia in termini di copertura, sia quando si tratta di attaccare gli spazi.

Barkley 5,5 - Poco in partita, non riesce mai a rendersi pericoloso in avanti. Dal 32' s.t.: Davis 6 - Cerca di dare il suo contributo, ma nel finale l'Aston Villa produce qualche contropiede e poco altro.

El Ghazi 6,5 - E' tra i più propositivi in avanti, talvolta però difetta di precisione e spreca qualche pallone di troppo. Dal 33' s.t.: Wesley 5,5 - Entra quando ormai la partita è in mano al Manchester United.

Watkins 5 - Si vede poco nella prima parte di gara, ma proprio a ridosso dell'intervallo sembra accendersi. E' però un fuoco di paglia e nella ripresa rimedia anche la doppia ammonizione per una simulazione.

MANCHESTER UNITED

Henderson 6 - Non può nulla sul gol di Traoré, nel complesso fa buona guardia sulle iniziative avversarie.

Wan-Bissaka 6 - Si vede a tratti, specialmente nel primo tempo in cui alterna accelerate in avanti a momenti in cui sparisce. Con il passare dei minuti acquista più fiducia.

Lindelöf 5 - Compie alcune leggerezze che testimoniano forse un po' di stanchezza o di mancanza di concentrazione in un periodo denso di impegni.

Maguire 5,5 - Gioca per la gloria della 72^ partita intera consecutiva ma non spicca particolarmente nella difesa dei Red Devils. Sfortunato nel finale: una distorsione alla caviglia lo costringe a lasciare il campo e abbandonare il record. Dal 33' s.t.: Bailly 6 - Il suo ingresso dà solidità alla difesa nel finale.

Shaw 6,5 - Tante sgroppate sulla fascia e un'infinità di cross. Non è il massimo dell'eleganza ma la sua prestazione è di grande spessore.

McTominay 6 - Fa legna a centrocampo e si incarica di innescare le ripartenze.

Fred 5,5 - Poco in evidenza nella mediana dello United, non lascia particolarmente il segno.

Greenwood 7 - Sfiora il pareggio nel primo tempo ma un attento Martinez gli nega il gol. Spinge molto accompagnando la manovra dello United sul settore di destra e l'impegno è premiato nella ripresa quando riesce a finalizzare una bella azione beffando la difesa avversaria. Dal 20' s.t.: Cavani 7 - Entra bene in partita e in poco meno di mezz'ora firma un bel salvataggio nella propria area e la rete del definitivo 3-1. Inossidabile.

Fernandes 6,5 - Sembra un po' in riserva dopo le fatiche in Europa League. Meno brillante del solito con le sue giocate, si riscatta dal dischetto trafiggendo Martinez per l'1-1 che dà il via alla rimonta. Dal 41' s.t.: Matic n.g. - Entra per addormentare il gioco nei minuti finali.

Pogba 7 - Parte più timido ma progressivamente guadagna spazi imponendo la sua presenza nel centrocampo dello United. Con l'andare dei minuti i suoi marcatori perdono smalto, lui invece continua a dispensare giocate di alto livello fino al 90'.

Rashford 6,5 - Poco prima del vantaggio dei Villans cincischia in area sprecando un'ottima opportunità. E' comunque uno degli elementi più pericolosi dello United e nel finale serve a Cavani l'assist perfetto per il tris che blinda la vittoria.