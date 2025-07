Ufficiale Aston Villa, tre operazioni in uscita: O'Reilly, Munroe e Zych via in prestito fino a giugno

L’Aston Villa ha confermato tre cessioni in prestito di giovani talenti per la stagione 2025/26, con l’obiettivo di favorirne la crescita attraverso continuità e minuti in prima squadra.

Tommi O’Reilly passa al Crewe Alexandra con la formula del prestito annuale. Centrocampista cresciuto nell’Academy di Bodymoor Heath, O’Reilly ha esordito in prima squadra a dicembre 2023 in Conference League contro lo Zrinjski. Nell’ultima stagione ha già accumulato esperienza nella EFL con le maglie di Shrewsbury Town e MK Dons, oltre a un precedente prestito in Spagna con il Real Unión.

Finley Munroe giocherà invece la prossima stagione con lo Swindon Town, sempre in prestito. Mancino duttile e adattabile in più ruoli, anche lui ha giocato nel Real Unión (24 presenze, 1 gol e 3 assist). Ex Chelsea, è arrivato a Birmingham nel 2021 e ha debuttato con la prima squadra tra aprile e maggio 2024, prima in Conference League contro l’Olympiacos e poi in Premier League contro il Crystal Palace.

Infine, il portiere Oliwier Zych torna in patria, in Polonia, dove giocherà con il Raków Częstochowa. Già in prestito al Puszcza Niepolomice, Zych è arrivato al Villa nel 2020 dallo Zaglebie Lubin e ha vinto la FA Youth Cup nel 2021. È stato anche incluso nella lista preliminare della nazionale maggiore per Euro 2024.