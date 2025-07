Ufficiale Aston Villa, via libera alla cessione del Dibu Martinez? Dal Brest arriva Marco Bizot

L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Marco Bizot dal Brest. Il portiere olandese arriva in Premier League a titolo definitivo, per una cifra non resa nota, dopo quattro stagioni in Francia, dove è stato protagonista anche in Champions League nell’ultima annata.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Ajax, Bizot si è affermato tra i pali prima con il Groningen e poi in Belgio con il Genk, club con cui ha consolidato la sua reputazione internazionale. Successivamente, il classe 1991 ha disputato quattro stagioni di alto livello con l’AZ Alkmaar, guadagnandosi anche la chiamata della Nazionale maggiore dei Paesi Bassi, con cui vanta diverse presenze.

Con l'arrivo di Bizot, l’Aston Villa aggiunge esperienza e affidabilità al reparto portieri, in vista di una stagione intensa tra Premier League e impegni europei. Un acquisto che potrebbe essere il preludio a una partenza eccellente, quella di Emiliano Martinez.