Watkins raggiunge 100 gol con l'Aston Villa e 'chiama' Tuchel dopo il Bologna: "Ci spero"

C’è chi parla, e chi segna. Ollie Watkins ha scelto la seconda strada, rispondendo con i fatti a un periodo complicato e alle recenti esclusioni dalla nazionale inglese. Il centravanti dell’Aston Villa è stato protagonista nella larga vittoria contro il Bologna in Europa League, aprendo le marcature nel 4-0 del ritorno dei quarti e contribuendo al netto 7-1 complessivo che vale la semifinale. Per l’attaccante si tratta di una serata speciale anche a livello personale: con questa rete ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del club, diventando il dodicesimo giocatore nella storia del Villa a riuscirci e il primo dai tempi di Peter McParland.

Un traguardo che arriva in un momento di rilancio. Dopo una stagione altalenante e l’esclusione dall’ultima convocazione dell’Inghilterra, Watkins ha reagito segnando quattro gol nelle ultime quattro partite. E il messaggio a Thomas Tuchel, ct dei Tre Leoni, è chiaro: “Continuare a segnare è tutto quello che posso fare. Sono rimasto deluso, ma capisco le sue scelte”.



L’attaccante non nasconde quanto le critiche lo abbiano toccato: “Mentirei se dicessi che non mi motivano. Oggi, con i social, è difficile ignorarle”. Ma proprio da lì nasce la sua spinta: “Uso tutto questo come carburante. Se non segno, resto deluso”.