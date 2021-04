Athletic Bilbao-Atletico Madrid 2-1, le pagelle: Martinez un gigante, bocciati Lodi ed Herrera

Athletic Bilbao-Atletico Madrid 2-1

Marcatori: 9' Berenguer, 77' Savic, 86' Martinez.

ATHLETIC BILBAO

Simon 6,5 - Molto attento nelle uscite, copre bene lo specchio della porta.

Capa 7 - Fino a quando è rimasto in campo, senza dubbio il migliore dei suoi. Sulla corsia destra fa quello che vuole. Serve l’assist per Berenguer, che apre le marcature. Esce all’intervallo per infortunio. (dal 45’ Lekue 6 - Pensa più alla fase di non possesso e non lascia molti spazi agli avversari.).

Nunez 6,5 - Guida la linea difensiva e controlla bene i movimenti della coppia offensiva colchonera. Nel secondo tempo salva miracolosamente i suoi murando un tiro di Lemar.

Martinez 7 - Combatte con gli attaccanti di Simeone e non sbaglia una sola lettura difensiva. Impeccabile sui duelli arei. Nei minuti finali infila Oblak con un potentissimo colpo di testa e regala la vittoria ai suoi.

Balenziaga 6,5 - Non si rende molto pericoloso in fase offensiva, ma i suoi ripiegamenti sono fondamentali per impedire a Saul di bucare la difesa rojiblanca.

Berenguer 6,5 - Sul fronte destro si alterna con Capa, dato che spesso si accentra per penetrare la retroguardia ospite. Realizza un bel gol in tuffo di testa, come un attaccante di razza. (dal 82’ Gomez s.v.).

Garcia 6,5 - Tiene incollati i reparti. Scherma bene il reparto difensivo, limitando le imbucate verso le punte colchonere.

Vencedor 6,5 - Presente in ogni zona del campo. A metà della seconda frazione esce dopo aver dato tutto. (dal 71’ Vesga 6 - Non fa rimpiangere il compagno, disputando una gara attenta.).

Morcillo 6 - Poco propositivo sulla fascia sinistra, aiuta però molto Balenziaga in fase di non possesso.

Sancet Tirapu 6,5 - Fondamentale nel fare uscire il pallone dalla propria metà campo. Con la sua velocità mette in seria difficoltà i mediani colchoneri, che faticano a contenerlo tra le linee. (dal 75’ Lopez 6 - Da corner serve l’assist per il gol decisivo di Martinez.).

Villalibre 6,5 - Un vero toro. Lotta con la retroguardia ospite e cerca di far salire la squadra, facendo valere la sua fisicità. (dal 71’ Williams 6 – Con la sua velocità diventa prezioso per risalire il campo con una certa rapidità.).

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Poco impegnato nel corso di tutta la gara. Ha poche responsabilità sulle reti subite.

Trippier 5,5 - Non fa un brutto lavoro su Morcillo, ma in fase offensiva non si vede praticamente mai e viene giustamente sostituito.

Savic 6 - Macchinoso, spesso in ritardo. Nella prima frazione non riesce a prendere le misure a Villalibre. Nella ripresa si riscatta segnando il gol del pareggio colchonero.

Felipe 5,5 - In impostazione molto più funzionale del compagno di reparto, ma su Sancet, soprattutto nella prima frazione, va terribilmente in affanno.

Lodi 5 - Sul fronte mancino Berenguer e Capa gli fanno capire ben poco. Non riesce mai a venirne a capo, Simeone lo percepisce e, nella ripresa, lo sostituisce. (dal 74’ Hermoso s.v.).

Saul 5,5 - Tenta di destreggiarsi sia sulla fascia che centralmente, ma viene completamente ingabbiato dagli uomini di Marcelino. (dal 59’ Suarez 5 – Non si è praticamente mai visto, annullato dalla retroguardia rivale.).

Koke 6 - Da solo prova a tenere in piedi il centrocampo colchonero, ma non basta.

Herrera 5 - Un disastro quando deve difendere. Fa davvero poco filtro davanti alla difesa e le frecce di Marcelino possono spaccare in due il centrocampo indios. (dal 59’ Lemar 6 - Cerca di dare una scossa alla squadra con le sue accelerazioni.).

Carrasco 6,5 - Buoni spunti sul lato mancino, dove spesso cerca di creare superiorità numerica. Da corner serve l’assist per il pareggio di Savic.

Llorente 5,5 - Prova a ricevere tra le linee, ma non riesce ad essere lucido nell’ultima giocata.

Correa 6 - Svaria per tutto il fronte offensivo e non dà punti di riferimento alla retroguardia rivale. Nel primo tempo sfiora il gol in girata di sinistro. (dal 65’ Torreira 6 – Dà maggiore equilibrio alla mediana colchonera.).