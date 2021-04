Athletic Bilbao, De Marcos dopo la sconfitta in finale: "Giorno triste, mi dispiace per i tifosi"

vedi letture

L'esperto difensore dell'Athletic Bilbao Oscar De Marcos, nel post sconfitta contro la Real Sociedad in finale di Coppa del Re, commenta con amarezza il risultato. Ecco le sue parole, riportate da AS: "E' un giorno molto duro per noi. Siamo molto dispiaciuti. Credevamo che sarebbe stato diverso, è una delusione enorme. Tra quindici giorni avremo un'altra finale, ma quella di questa sera è molto dolorosa. È un giorno triste per noi, mi dispiace per i nostri tifosi".