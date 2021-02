Atl. Madrid-Levante 0-2, le pagelle: Suarez sfortunato, Morales e De Frutos beffano Oblak

vedi letture

Atlético Madrid-Levante 0-2

Marcatori: 31' Morales, 90'+5 De Frutos

ATLÉTICO MADRID

Oblak 5,5 - Incolpevole sul gol di Morales, è impegnato soprattutto nel primo tempo dai contropiedi dei valenciani, che controlla con attenzione. Il 2-0 è invece il risultato di uno spregiudicato posizionamento offensivo su corner a favore, De Frutos si trova il pallone tra i piedi e beffa il portiere che tarda troppo il ritorno tra i pali.

Felipe 6 - Il Levante produce pochi pericoli, nel complesso la difesa dell'Atletico fa buona guardia anche se talvolta fatica su alcune ripartenze.

Giménez 6,5 - Cerca di dare il suo contributo non solo in termini di copertura ma anche con qualche incursione offensiva. Alza bandiera bianca per un fastidio fisico. Dal 9' s.t.: Lemar 6,5 - E' il migliore tra i subentrati, anche se non entra subito in partita. Alla lunga però riesce a trovare gli spazi giusti per cercare di far male al Levante.

Hermoso 6 - Al pari di Giménez non disdegna le proiezioni offensive e si trova un paio di volte a tu per tu con Cardenas.

Llorente 7 - E' il jolly nelle mani di Simeone che lo sposta all'occorrenza dal centrocampo alla difesa e viceversa. Grande prestazione a tutto tondo, meriterebbe di vedere finalizzata qualcuna delle sue giocate illuminanti.

Correa 5,5 - Polveri bagnate per l'argentino che fatica ad esprimersi soprattutto in termini di costruzione del gioco. Dal 17' s.t.: Ricard Sanchez 6 - Contribuisce a spingere nel finale alla ricerca del pareggio.

Kondogbia 5,5 - Fa sostanza nel centrocampo biancorosso ma la sua prestazione non è del tutto convincente. Dal 17' s.t.: Torreira 6 - Prova a mettere ordine nella manovra dell'Atlético durante l'intenso pressing finale, senza brillare particolarmente.

Koke 6 - Dopo un primo tempo più incisivo, tende a perdere un po' di lucidità e mostra qualche segno di nervosismo. Dal 29' s.t.: Dembélé n.g. - Alla sua prima presenza, tenta più volte di mettersi in evidenza ma manca ancora qualcosa per essere decisivo.

Renan Lodi 6,5 - Fa un gran lavoro a tutta fascia per catalizzare la manovra dell'Atlético, guadagna falli e crea diverse occasioni interessanti.

Suárez 6,5 - Nel primo tempo fatica ad emergere, ma nella ripresa si carica sulle spalle il peso dell'attacco dei Colchoneros guidando l'assalto alla porta del Levante. Sfiora il gol su punizione ma coglie un clamoroso palo. Sfortunato.

Joao Felix 5,5 - La qualità non manca, tuttavia una certa imprecisione sotto porta vanifica la maggior parte delle sue giocate. Cardenas non è perfetto ma riesce comunque a neutralizzare tutti i suoi tiri.

LEVANTE

Cárdenas 7 - Paco Lopez decide di mandare in campo il portiere delle coppe, lui risponde con una prestazione stilisticamente non bella ma incredibilimente efficace. Predilige la respinta piuttosto che la parata ma riesce a sventare una serie infinita di tiri avversari, soprattutto nel secondo tempo.

Coke 6 - Partita attenta e ben amministrata dalla difesa ospite che subisce sì la pressione dell'Atlético ma senza mai disunirsi. Guida i compagni con calma e fermezza. Dal 26' s.t.: Son 6 - Dà il suo contributo alla tenuta difensiva nell'intenso finale.

Rober Pier 6,5 - Prestazione solida nel cuore della difesa del Levante, ha a che fare con attaccanti di livello mondiale ma riesce sempre a marcarli efficacemente.

Vezo 6,5 - Meno elegante del compagno, ma altrettanto incisivo, sbroglia alcune situazioni pericolose davanti alla propria porta.

Duarte 6 - Agisce da perno centrale della difesa, dimostrando forse un po' meno sicurezza dei compagni di reparto, ma riuscendo comunque a fare diga di fronte alla corazzata biancorossa.

Toño Garcia 6,5 - Apporto fondamentale per le ripartenze dei Granotes, spinge con costanza soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa dà man forte in copertura. Dal 27' s.t.: Clerc 6 - Entra per un esausto Toño Garcia e cerca di rendersi utile nel finale intenso.

Rochina 7 - Ottima prova del centrocampista valenciano, che mette la qualità al servizio della squadra. Alcune sue pregevoli giocate legittimano il vantaggio costruito dal Levante nel primo tempo. Dal 19' s.t.: De Frutos 7 - E' il suo compleanno e pensa bene di festeggiare con un tiro da centrocampo che fa disperare Oblak e incorona i Granotes re di Madrid.

Malsa 6,5 - Si trova titolare a sorpresa per il forfait di Postigo e risponde con una prova di muscoli e atletismo nella mediana di Lopez.

Bardhi 6,5 - Svolge un utilissimo lavoro di connessione tra centrocampo e reparto offensivo, innescando spesso le ripartenze con cui il Levante manda in affanno la difesa di casa.

Morales 7 - Deve ringraziare una doppia deviazione, ma la soddisfazione di segnare al Wanda Metropolitano il gol che porta in vantaggio i valenciani non ha prezzo. Grande intesa con Rochina, potrebbero ripetersi pochi minuti dopo l'1-0 ma l'azione sfuma per un nulla. Ottimo anche il tiro a inizio gara che scheggia il palo, è una vera bestia nera per le squadre madrilene in questa Liga.

Sergio León 6,5 - Gran lavoro a beneficio della squadra, impegna la difesa di casa per consentire ai compagni di inserirsi dalle seconde linee. Dal 19' s.t.: Dani Gomez 6 - C'è pochissimo spazio nel secondo tempo per le iniziative offensive del Levante, che si limitano a qualche spunto in contropiede.