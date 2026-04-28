Atletico, anche Nico Gonzalez k.o.: l'argentino potrebbe aver terminato la stagione

L’Atlético Madrid perde un tassello importante alla vigilia della semifinale di Champions League contro l’Arsenal. Nico Gonzalez sarà infatti costretto a saltare il doppio confronto a causa di un infortunio muscolare, una tegola pesante per Diego Simeone.

L’argentino, arrivato in prestito dalla Juventus, rappresentava una soluzione importante per il reparto offensivo, soprattutto dopo le ultime prestazioni convincenti. Il recente exploit con una doppietta contro l’Elche, partendo dalla fascia destra, lo aveva rilanciato come alternativa credibile sia a Giuliano Simeone sia a Ademola Lookman, appena rientrato da un problema fisico.

L’infortunio rischia di tenerlo fuori diverse settimane, compromettendo non solo la semifinale ma anche un eventuale ritorno in caso di qualificazione alla finale. Un’assenza che pesa non solo per la qualità offensiva, ma anche per le caratteristiche del giocatore: la sua forza nel gioco aereo e la capacità di attaccare gli spazi erano armi che il tecnico argentino avrebbe potuto sfruttare contro la difesa inglese. Nico González si aggiunge così alla lista degli indisponibili; si tratta inoltre del terzo stop stagionale, dopo due precedenti infortuni che lo avevano già tenuto fuori per circa un mese ciascuno. Stavolta, però, il timing è decisamente più delicato: Simeone dovrà studiare nuove soluzioni.