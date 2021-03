Atletico, Herrera di nuovo out. Un problema personale gli farà saltare il derby col Real

Arrivano cattive notizie per Diego Simeone a due giorni dal derby d Madrid. Hector Herrera, rientrato da poco dopo la positività al coronavirus, non sarà a disposizione per la sfida contro il Real per problemi personali. Il messicano non gioca praticamente dalla gara d'andata: da allora solo 8' in campionato, a causa anche di un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo.