Atletico Madrid-Athletic Bilbao 2-1, le pagelle: Suarez segna ancora, Muniain illude i baschi

ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO 2-1

Marcatori: 21' Muniain, 46' Llorente, 51' Suárez

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - La deviazione sporca di Muniain lo sorprende. Per il resto sempre attento.

Hermoso 5 - Soffre in fase difensiva e non è una novità.

Savic 6 - Si perde Munian sul gol ma poi è sempre perfetto per il resto del match.

Felipe 6,5 - Partita importante senza sbavature.

Koke 6,5 - Suona la carica e ci prova anche dalla distanza. .

Llorente 7 -Ormai è uno dei migliori in ogni partita. Segna il gol dell'1-1 e crea pericoli costanti cambiando più volte ruolo. (dall'88' Renan Lodi s.v.).

Trippier 6 - Un po' stanco dopo le due partite in pochi giorno dopo due mesi di assenza. Si limita al compitino.

Lemar 6 - Gioca un buon match e sul suo cross arriva il gol dell'1-1 di Llorente. (dal 68' Saul 6- Entra e non fa passare più nessuno dalla sua parte).

Carrasco 6,5 - Tre conclusioni a rete tutte pericolose. Altra bella prestazione del belga dopo quella nel derby di Madrid (dall'88' Kondogbia s.v.).

Suarez 6,5 - Per 50' non si vede mai. Poi si sveglia, si procura il rigore e lo realizza con freddezza. Decisivo. (dal 72'Torreira s.v.).

Joao Felix 6,5 - Un paio di numeri importanti. Viene sempre steso prima che possa prendere velocità. Partita comunque ottima. (dal 67' Correa 6 - Entra e dà una mano a portare a casa la vittoria)

ATHLETIC BILBAO

Simon 6 - Non può nulla sul rigore, ancora meno sul gol di Llorente.

de Marcos 5.5 - Soffre un po' in fase difensiva. Nullo in fase di spinta. (dall'81' Morcillo s.v.)

Alvarez 6 - Attento su Suarez. Lo limita in maniera particolare almeno fino al rigore.

Nunez 6 - Partita positiva. Pericoloso anche quando si sgancia in avanti.

Berchiche 5,5 - Parte bene ma si spegne subito andando in sofferenza quando viene attaccato.

Berenguer 6 - Corsa e recupero palla sulla corsia. Partita di sostanza con qualche cross interessante.

Muniain 6 - La prestazione non è eccelsa, il gol non è bellissimo ma ha spaventato per oltre un tempo l'Atletico Madrid. (dall'81' Capa s.v.)

Lopez 6 - Gioca una buona partita con pochi errori e tanta corsa. (dal 73' Vencedor s.v.)

Vesga 5,5 - Joao Felix lo punta diverse volte e lui è costretto a stenderlo e prendere un giallo che lo limiterà per l'intero match. . (dal 59' Dani Garcia 5.5 - Entra un po' spento in un momento difficile del match).

Raul Garcia 5.5 - Partita in cui non manca l'impegno. Per il grande ex solo una conclusione ribattuta. (dal 74' Villalibre s.v.)

I. Williams 6.5 - Nel primo tempo fa il diavolo a quattro contro Hermoso. Cala alla distanza ma è il migliore dei suoi.