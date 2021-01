Atletico Madrid, ecco il sostituto di Diego Costa: domani le visite mediche di Moussa Dembelé

vedi letture

L'Atletico Madrid ha scelto Moussa Dembélé per sostituire Diego Costa in attacco. Come riporta il portale Fichajes.com, domani sarà infatti il giorno dell'arrivo in città dell'attaccante proveniente dall'Olympique Lione, che svolgerà le visite mediche di rito coi colchoneros prima di firmare il contratto. Il club di Rudi Garcia rimpiazzerà a sua volta il francese classe '96 con Islam Slimani del Leicester.