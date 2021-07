Atletico Madrid, l'offerta per Muniz non soddisfa il Flamengo. C'è anche l'Al-Nassr

Negli scorsi giorni è uscita la notizia dell'interesse dell'Atletico Madrid per Rodrigo Muniz, giovane attaccante classe 2001 del Flamengo. Secondo quanto riporta Jornal Extra, il club spagnolo avrebbe fatto pervenire al Flamengo una proposta da 5 milioni di euro per rilevare l'80% del cartellino del calciatore a loro disposizione. Sempre secondo quanto si legge, nelle scorse ore avrebbe bussato anche l'Al-Nassr dagli Emirati Arabi con una proposta di 4 milioni per il 60%. Offerte ritenute insufficienti dal club carioca.