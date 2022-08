ufficiale Rodrigo Muniz lascia il Fulham e scende in prestito in seconda serie inglese

Il centravanti brasiliano Rodrigo Muniz, classe 2001, dall'estate scorsa in forza al Fulham, ha lasciato la neopromossa squadra di Premier League per accasarsi in prestito al Middlesbrough, in seconda serie. Vestirà la maglia numero 9.