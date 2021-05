Atletico Madrid-Osasuna 2-1, le pagelle: Suarez implacabile, Herrera saracinesca. Male Jony

Queste le pagelle di Atletico Madrid-Osasuna, gara finita 2-1 per i Colchoneros.

ATLETICO MADRID-OSASUNA 2-1

Marcatori: 76’ Budimir (O), 82’ Renan Lodi (A), 88’ Suarez (A)

ATLETICO MADRID

Oblak 6 – Inoperoso praticamente per tutto il match, per poco non toglie dalla porta il pallone colpito da Budimir e nel finale nega il 2-2 ad Avila.

Trippier 6,5 – Percorre con insistenza la corsia di destra, mettendo in mezzo diversi palloni interessanti non sfruttati dalle punte.

Savic 6 – Gara senza particolari patemi, nella quale segna anche un gol nella ripresa che però viene annullato per fuorigioco. Rivedibile sulla rete di Budimir.

Felipe 6 – Come il compagno di reparto, viene una partita in cui viene sollecitato poco dagli attaccanti avversari. Sullo svantaggio ha qualche responsabilità.

Hermoso 6 – Accompagna con buona costanza l’azione offensiva, rendendosi utile nell’ultimo passaggio. (Dal 66’ Renan Lodi 7 – Cambio azzeccato del Cholo, dato che segna l’1-1 dando il là ad una rimonta pazzesca dell’Atletico)

Llorente 5,5 – Meno incisivo rispetto a tante altre gare, soprattutto negli ultimi metri. (Dall’80’ Herrera s.v.)

Koke 6,5 – Difficilmente perde un duello a metà campo, facendosi vedere anche in avanti.

Saul 6 – Presente nelle frequenti azioni offensive biancorosse, soprattutto in fase di rifinitura. (Dal 66’ Joao Felix 6,5 – La sua qualità si fa sentire nel finale, soprattutto nel lancio con cui pesca Renan Lodi in occasione dell’1-1)

Carrasco 7 – Tra i migliori in campo, come spesso accade nell’ultimo periodo. Oltre a non mollare fino alla fine creando sempre problemi alla difesa avversaria, serve a Suarez il pallone del 2-1.

Correa 5,5 – Dopo un primo tempo di buona intraprendenza offensiva, cala nella ripresa. (Dall’80’ Dembélé s.v.)

Suarez 7,5 – Nel momento più drammatico della stagione e dopo una partita non particolarmente ispirata, piazza il gol che tiene l’Atletico in vetta alla Liga. (Dal 91’ Kondogbia s.v.)

OSASUNA

Herrera 7 – Il migliore in campo per distacco della sua squadra, per le numerose parate con cui tiene il risultato sullo 0-0 soprattutto nel primo tempo.

Ramalho 5,5 – Contiene a fatica le azioni offensive dell’Atletico, che spinge molto dalla sua parte,

Unai Garcia 6,5 – Dopo una gara fatta di ottime chiusure difensive, alza bandiera bianca nel finale insieme al resto del reparto.

David Garcia 6 – Meno in evidenza rispetto al compagno di reparto, ma comunque in grado di reggere il muro difensivo per buona parte della gara.

Cruz 5,5 – Soffre per tutto l’arco della gara, non dando solidità al reparto come altri suoi compagni.

Ruben Garcia 6 – Gara di grande sacrificio da parte sue, schierato in un ruolo inedito e capace comunque di servire a Budimir il pallone del vantaggio.

Kike Barja 6 – Spinge poco sulla destra, aiutando molto di più in fase di contenimento. (Dal 76’ Torrò s.v.)

Moncayola 5,5 – Si vede solo una volta in fase offensiva, soffrendo nel confronto con i centrocampisti avversari.

Brasanac 5,5 – Partita di grande sofferenza per lui, contro un Atletico, che ha tolto il respiro al centrocampo avversario. (Dal 91’ Avila s.v.)

Jony 5 – L’ex Lazio delude particolarmente, risultando poco incisivo in entrambe le fasi. (Dal 65’ Roberto Torres 5,5 – Il suo ingresso in campo non migliora di certo la squadra, sul piano della qualità e della grinta)

Budimir 6 – In una gara vissuta con pochi palloni giocabili, riesce comunque a segnare il gol dell’illusorio vantaggio. (Dal 76’ Gallego s.v.)