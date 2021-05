Atletico Madrid, Simeone: "Fatto la partita che volevamo, continuiamo così fino alla fine"

vedi letture

Le parole di Simeone dopo Barcellona-Atletico Madrid 0-0.

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Mundodeportivo.com: “La partita che avevamo immaginato è accaduta. Abbiamo pressato, recuperato palloni e avuto diverse occasioni, come quella di Carrasco. Continua il grande lavoro della squadra, partita dopo partita, e continuerà fino al fine del campionato. Abbiamo fatto una buona partita, il Barcellona ha cercato di punirci soprattutto nella ripresa. Koeman sta facendo un ottimo lavoro: ha vinto la Coppa del Re e sta lottando per il campionato. Ho solo chiesto ai giocatori di giocare, di essere sé stessi e loro l'hanno fatto. Il successo sta nel poter competere ogni anno, come facciamo noi".