Atletico Madrid, Simeone: "Vittoria da squadra, ora pensiamo al Valladolid"

Le parole di Simeone dopo Atletico Madrid-Osasuna 2-1.

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato così, come riporta Marca.com, il successo contro l'Osasuna che consente ai Colchoneros di rimanere in vetta alla Liga.

La tua valutazione sulla partita.

"La squadra ha giocato una grande partita, dopo lo sforzo contro la Real Sociedad. Abbiamo avuto occasioni da gol, rispondendo alla grande anche allo svantaggio firmato da Budimir. Quando abbiamo avuto tante opportunità non abbiamo segnato, mentre nel momento più difficile abbiamo trovato i gol della vittoria".

Il gol decisivo non poteva che portare la firma di Suarez.

"È arrivato con una cattiveria straordinaria, stando sempre pronto in zona gol. Non esisteva giocatore migliore di lui per raddrizzare una partita così importante e complicata".

Una vittoria ottenuta anche grazie alle sostituzioni.

"I cambi sono stati molto buoni per noi, ci hanno dato tutti freschezza e sono entrati molto bene. Grande il passaggio di Joao al Lodi: il primo di due gol molto belli. Ora pensiamo alla partita contro il Valladolid, che sarà difficile come tutte le gare della Liga".

Come hai vissuto il finale, soprattutto dopo il gol di Budimir?

"Eravamo preoccupati solo di fare il nostro gioco. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, contro una squadra che ha pensato solo a non farci segnare. Nel secondo tempo abbiamo acquisito freschezza con i cambi, vincendo una partita grazie anche al lavoro fatto per tutta la stagione. Quando ci siamo fermati a bere l'acqua ho detto che quello che dovevamo fare era pareggiare, perché ci avrebbe portato a vincere la partita. Il gol è arrivato presto e poi il sigillo di Suárez da giocatore importante. La parola squadra è il riassunto di ciò che abbiamo fatto in questa stagione".